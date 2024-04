Com ministros e governadores, Acre sedia 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal

O Acre sedia o 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal nesta quinta e sexta-feira, 11 e 12 de abril, em Rio Branco. O evento reúne 54 secretários de estados, 9 governadores e ministros do Governo Federal para abordar questões como queimadas, desmatamentos e crimes transfronteiriços.

O evento acontece no auditório da nova sede do Detran e o espaço será para troca de ideias dos representantes do governo federal e 9 estados que compõem a Amazônia Legal. No evento, temas como os recursos do Fundo Amazônia e o Plano de Mitigação das Mudanças Climáticas estarão em pauta.

Entre os participantes do Fórum pelo governo federal estão os ministros Marina Silva (Meio Ambiente e Mudanças do Clima), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) e Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

No primeiro dia, estão programadas reuniões das câmaras setoriais, visitas técnicas e plenárias sobre eventos climáticos extremos. O segundo dia terá uma Assembleia Geral dos Governadores e reuniões com presidentes dos Tribunais de Justiça de toda a Região Norte, além de uma reunião governamental para discutir informes gerais, agenda política e assinaturas de cooperação.

Além dos debates e reuniões, o fórum também reserva momentos de cultura e lazer, como apresentações artísticas e um circuito cultural pelo Acre.

O objetivo principal do evento é buscar soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios enfrentados pela Amazônia Legal, consolidando esforços em prol do desenvolvimento econômico e social da região, sempre com o compromisso de preservação ambiental e respeito às comunidades locais. O fórum representa um importante passo na construção de políticas públicas eficazes para a maior floresta tropical do mundo.

Com informações da Agência de Notícias do Acre