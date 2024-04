Gladson revela quais governadores estarão no Acre na próxima semana para participar de fórum; veja lista

O governador Gladson Cameli detalhou quais estados estarão presentes no 27° Fórum dos Governadores que o Acre sedia na próxima semana. Na manhã deste sábado (06), durante entrega de 9 mil cestas básicas para famílias atingidas, Cameli falou sobre como os próximos dias serão de debates e trabalhos importantes no estado.

VEJA MAIS: Acre sedia 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal na próxima semana; veja datas

Os seguintes governadores estarão presentes:

– Wilson Miranda Lima, do Amazonas;

– Helder Barbalho, do Pará;

– Carlos Orleans Brandão, do Maranhão;

– Antonio Denarium, de Roraima;

– Wanderlei Barbosa, do Tocatins;

– Clécio Luis, do Amapá;

– Mauro Mendes, do Mato Grosso;

– e o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves

A última edição do encontro foi realizada durante a 28ª Conferência das Partes (COP) da Organização das Nações Unidas (ONU), oportunidade em que os nove governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal pactuaram e assinaram a Carta de Manaus, que prevê a ação conjunta e integrada dos estados para o combate do desmatamento e das queimadas na região.

“A próxima semana será de bastante trabalho, receberemos Simone Tebet e Walter Góes e planejaremos este encontro com os governadores da Amazônia Legal”, frisou Gladson Cameli.

Entenda o evento

A primeira vez que o Acre recebeu e sediou o encontrou foi em 2014, ainda sob a gestão do ex-governador Tião Viana. O evento reúne governadores, assessores e técnicos do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Na época, o evento contou com a participação dos então governadores Tião Viana (AC), Waldez Góes (AP), Amazonino Mendes (AM), Flávio Dino (MA), Pedro Taques (MT), Simão Jatene (PA), Confúcio Moura (RO), Suely Campos (RR) e Marcelo Miranda (TO).

O Fórum de Governadores da Amazônia Legal foi criado em 2008 como um dos 16 compromissos do Plano Amazônia Sustentável (PAS) lançado na época pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em cada edição é formulada uma carta com várias medidas que visam o desenvolvimento sustentável da região.