Com objetivo de reduzir emissão de gás, primeiro ônibus elétrico chega a Rio Branco

Os ônibus elétricos do prefeito Tião Bocalom estão começando a chegar na capital acreana, com o primeiro deles chegando à cidade na última sexta-feira (26). O veículo passará por testes de viabilidade, e será apresentado à população no dia 6 de maio, é o que informa o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas.

Esta foi uma das promessas realizadas pelo prefeito em 2021, no mesmo ano em que visitou uma fábrica de ônibus elétricos da Mercedes Benz, na Alemanha. Na ocasião chegou-se a comentar, por parte de Bocalom, acerca da compra de 10 desses veículos, hoje é dito que até 30 unidades podem ser adquiridas.

Visando a sustentabilidade, o prefeito já havia comentado acerca desta aquisição e que ela contribuiria para a diminuição na emissão de gás carbônico na atmosfera, e que mesmo com o custo elevado, o benefício seria maior.

“Vamos mostrar na prática que queremos a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera, evidentemente, que é um ônibus mais caro, mas quando você olha o custo benefício você vê que é válido o investimento que a gente vai fazer”, disse ele à época.