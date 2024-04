DJ acreana Cau Bartholo lança música eletrônica que enaltece raízes amazônicas; OUÇA

A DJ acreana, Cau Bartholo, lançou o single “Baque” na última quinta (29). Misturando elementos de sons tradicionais de sons amazônicos com sua experiência no mundo da música eletrônica, o lançamento é o carro-chefe do EP de estreia de Bartholo no cenário musical nacional.

Ao HouseMag, a artista falou sobre o processo criativo e as inspirações que a levaram a conceber o projeto musical:

“Meu processo criativo começou com estudo de material de áudio visual sobre o Acre, então vi documentários, entrevistas, tudo o que falava da história do meu povo e fui buscando inspiração para chegar em um tema pra cada música original”, declara.

Da Floresta Amazônica à Cena Eletrônica

Em 2023, Cau Bartholo subiu ao palco do Universo Paralello, o maior festival de música alternativa da América Latina, marcando mais um marco em sua ascensão na carreira musical.

Durante uma temporada na Irlanda, ela compartilhou o palco com grandes artistas como Meca, Amine Edge & Dance, Ashibah e Aline Rocha. Além disso, aqueceu a pista para a renomada ANNA. Conquistando reconhecimento como uma das principais figuras da cena techno local.

“Baque é uma homenagem ao povo da floresta, esse povo que veio de todo canto do mundo pra viver da exploração da borracha”, disse em entrevista ao portal de música eletrônica.

Com o single “Baque”, Cau Bartholo apresenta a primeira de cinco faixas que integrarão o EP a ser lançado em breve pela Navegador. Para ouvir a discografia de Cau Bartholo basta acessar o Spotify ou o SoundCloud.

Ouça o single de Cau Bartholo aqui.