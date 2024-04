Estação Espacial Internacional poderá ser vista no céu do Acre nesta quarta-feira; veja horário

O pesquisador Davi Friale afirmou que a Estação Espacial Internacional poderá ser visualizada no céu acreano, em diversos municípios, ainda no começo da noite desta quarta-feira (10).

A partir das 17h54 no horário local, sendo possível avistá-la por cerca de sete minutos, até às 18h01, surgindo a partir do oeste do céu, desaparecendo ao sudeste do horizonte.

O fenômeno poderá ser observado em diversos pontos do estado, como Sena Madureira, Bujari, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro e Capixaba, assim como outros municípios nos estado do Amazonas e Rondônia.