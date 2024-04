Bocalom escolhe o médico Elíatian Nogueira como novo secretário de Saúde, indicado por Rueda

O União Brasil conseguiu emplacar o novo secretário de Saúde da Prefeitura de Rio Branco. De acordo com informações confirmadas com exclusividade ao ContilNet, o prefeito Tião Bocalom deverá nomear o médico Elíatian da Silva Nogueira, conhecido como Dr. Nogueira, para assumir o cargo.

O médico é uma indicação do deputado federal Fábio Rueda, irmão do presidente nacional do União Brasil. A escolha de Dr. Nogueira faz parte das articulações entre o partido e o PL, sigla do prefeito Tião Bocalom, para confirmar a aliança que vai disputar as eleições deste ano. Além da Secretaria de Saúde, o União Brasil também irá indicar o vice-prefeito na chapa de Bocalom.

Dr. Nogueira assume o cargo no lugar da ex-secretária Sheila Andrade, que deixou a função para concorrer às eleições na capital.

Uma história de superação

O médico e novo secretário de Saúde saiu de Sena Madureira, município do interior do Acre, em busca da realização de um sonho: praticar medicina. Nogueira foi até Santa Cruz, departamento boliviano, muito procurado pelos acreanos para estudar essa ciência, levando em consideração que nas faculdades particulares acreana o custo não é acessível.

Sua história de vida profissional iniciou ainda na adolescência, quando trabalhava na pensão da família auxiliando a avó e a mãe, além de ter trabalhado como camelô também na época dos aniversário do município.

A primeira oportunidade profissional foi como recepcionista no Hospital João Câncio Fernandes, depois passou para o setor de Vigilância Epidemiológica e Estatística da mesma unidade de saúde e, por último, no desenvolvimento do Projeto Plano Piloto de descentralização financeira, o Programa Dinheiro Direto no Hospital”.

Nogueira fez faculdade de medicina em Santa Cruz, na Bolívia, é revalidado pela Faculdade São Lucas, de Porto Velho (RO), com pós-graduações feitas em São Paulo, nas áreas de pediatria e endoscopia. Além disso, também estagiou na área de pediatria na Santa Casa de Santos em 2014.