Fabio Assunção faz apelo para poder ver a filha caçula; veja

Fabio Assunção usou as redes sociais, nesta quinta-feira (18/4), para desabafar sobre a saudade que sente da filha caçula, Alana Ayo, que está prestes a completar três anos no final do mês. Sem entrar em detalhes sobre os motivos, o ator revelou que já passaram sete meses desde que viu a pequena, fruto de seu antigo casamento com a atriz Ana Verena.

“Alana, minha filha. Teu pai e teus irmãos estão te esperando há 7 meses, 1 semana e 5 dias!”, começou Fabio na publicação, que contém diversas fotos antigas dele com a pequena.

“Venha. Aqui tem amor, tem a gente, tem o teu Zé!! Filha, assim que você puder voltar, haverá tua família para te receber, com muita festa. Te amamos”, escreveu o ator.