Ator receberá mesada de Felipe Neto após ser exposto por fetiche escatológico

O ator Fernando Mais, responsável pelo pseudônimo Gustavo Scat, voltou a causar nas redes sociais no último final de semana. O ator de Turma da Mônica relatou estar sofrendo com problemas de saúde mental após ter tido um fetiche escatológico exposto na internet.

O ator foi exposto no ano passado. Gustavo foi alvo de críticas e ataques após publicar o livro Quero Scat – o sexo com cocô, mijo e peidos. Desde então, ele alega estar enfrentando dificuldades para conseguir trabalho.

No X, antigo Twitter, o ator publicou uma série de vídeos chorando e pedindo ajuda. “Estou há um ano nessa situação de Gustavo Scat sozinho. Não tenho advogado, não tenho assessora, estava contratado em uma agência de atores que me demitiu, estou desempregado há seis meses e recebi muita promessa de ajuda de gente famosa”, disse.

Fernando explicou que está recebendo ajuda da mãe, mas está decepcionado por não conseguir mais trabalhar na carreira de ator. “Estou desesperado pedindo ajuda porque não sei mais o que fazer. Tenho diversas vezes essa crise e estou há um ano fingindo que estou bem, fazendo piada com a situação, mas não aguento mais”, lamentou.

Após o relato, o ator recebeu R$ 7 mil de Gil do Vigor e R$ 3 mil de Felipe Neto, que dará uma mesada para Fernando durante um ano para que ele possa “se reerguer”.

vou voltar a me humilhar, odeio fazer isso mas @felipeneto vc pode me ajudar de alguma forma mano? tá mto dificíl conseguir trampo. minha agência de atores me tirou no ano passado… até trampo relacionado a comida tá foda de conseguir e eu tô mto apertado de grana pic.twitter.com/xu4qvzEiqj

— Gustavo Scat, sem o scat. (@feermais) July 20, 2024