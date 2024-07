Maraisa e Fernando Mocó adiam o casamento após reconciliação

O relacionamento de Maraisa e o empresário goiano foi oficializado publicamente em julho de 2023, e dois meses depois o casal ficou noivo. Em entrevista exclusiva ao titular do portal LeoDias, Maraisa revelou ter congelado óvulos como parte de seus planos futuros de constituir uma família. Os dois se conhecem desde a infância, quando foram vizinhos.

Poucas semanas depois de completarem um ano juntos, Maraisa e Fernando Mocó deixaram claro nas redes sociais que haviam terminado. Após trocarem indiretas, voltarem a se seguir e confundirem os seguidores, a cantora confirmou, com exclusividade ao portal LeoDias,que o noivado realmente chegou ao fim.

Quatro dias após confirmar ao portal LeoDias o fim do noivado com Fernando Mocó, Maraísa reatou relacionamento com o empresário.