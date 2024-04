Galeria de fotos do desafio Último Elemento: veja aqui

O ContilNet, em parceria com a Sans Filmes, está transmitindo ao vivo em seu canal do YouTube todo o desafio do Último Elemento, que ocorre nesta sexta-feira (5), na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco.

Trinta competidores estão participando de uma dinâmica repleta de provas de resistência, com um prêmio final incrível: um carro zero quilômetro, no valor de R$ 87 mil.

A transmissão completa pode ser acompanhada no Canal TV ContilNet Notícias, com apresentação de Zezinho Kennedy, Marcell Braga, Pedro Schattat e Geovany Calegário.

O evento é organizado pelo Atacadão do Celular, em parceria com a Sem Fronteiras e com o apoio de várias empresas acreanas, incluindo @recolveiculos, @lifeshow.ac, @gorillasatoficial, @casadecormoveisac, @goldenchickenacre, @upmaxseguros_corretora, @ipeevoce, ⁠@atacadaodocelular.rb, ⁠@frame.co, ⁠@semfronteirasac, ⁠@sansfilmes e ⁠@exciter.ac.

Além dos competidores sorteados online, algumas personalidades acreanas, escolhidas por votação, também estão participando, como a jornalista Lília Camargo, o influenciador Caio Rosas, a influenciadora Katyana Aguiar, de Tarauacá, e a fotógrafa Ingrid Silva, de Cruzeiro do Sul.