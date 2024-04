Gladson decide criar nova pasta para ter Velloso como secretário e UB pode indicar vice de Alysson

Se estreita mais ainda a relação do União Brasil com o Progressistas na direção da candidatura de Alysson Bestene à Prefeitura de Rio Branco. A prova disso é a declaração do governador Gladson Cameli, dada neste sábado (27), sobre a criação de uma nova secretaria a ser ocupada pelo atual deputado federal Eduardo Velloso (UB), se o político aceitar.

A pasta anunciada pelo governador será a de Assuntos Federativos do Governo do Acre. A informação foi confirmada pelo ContilNet em contato com a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

“Sim, essa foi a declaração do governador. Depende agora da aceitação do atual deputado”, afirmou a gestora. A decisão sobre a criação da secretaria foi tomada ainda na sexta-feira (26), mas a proposta precisa de aprovação da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

“O Velloso será nosso secretário e cuidará de toda a articulação com a bancada federal e dos recursos federais. A secretaria era a antiga Representação do Governo do Acre em Brasília – REPAC, que vai virar a Secretaria de Assuntos Federativos”, disse o chefe do executivo ao site AC24Horas.

Se sair da cadeira de deputado federal, Velloso deixa a vaga para Fábio Rueda, que já assumiu o cargo na Câmara após o licenciamento do médico. Isso faz com que Rueda saia da base de Tião Bocalom – candidato à reeleição – e ingresse no apoio a Alysson.

Ainda nesta semana, o ContilNet deu com exclusividade a informação de que havia ocorrido uma conversa entre os partidos e anunciou que o UB vai entrar na disputa pela indicação do vice de Alysson.

