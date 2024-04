Homem é abordado em ramal e leva dois tiros a caminho do trabalho em Rio Branco

A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 04h30 da manhã desta quinta-feira (11), no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim um, Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações da esposa da vítima, identificada como Camila, seu esposo trabalha como diarista. James Ismael da Silva, 39 anos, mora com a mulher no Ramal do Macarrão, consta nas informações que, a vítima caminhava pelo Ramal da Zezé, quando dois indivíduos o abordaram, houve uma rápida conversa e repentinamente um dos homens sacou uma arma de fogo e apontou em direção de James, desesperado ele correu e foi baleado com dois tiros caindo bruscamente ao solo. Em seguida os atiradores fugiram tomando rumo ignorado.

Populares que escutaram os estampidos dos disparos logo saíram para verificar o que havia ocorrido e, encontraram um homem no chão clamando por socorro. Imediatamente ele foi colocado em um veículo e levado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito. Após ser atendido e medicado, James foi transferido para o Pronto Socorro da capital em estado de saúde estável. Ele foi alvejado com dois disparos que atingiram o joelho direito causando uma fratura intensa, e outro disparo na cocha esquerda, ficando com projétil alojado. James permanece no PS, onde passará por novas avaliações.

Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego estiveram na UPA para conversar com testemunhas e descobrir a motivação e autoria dessa tentativa de homicídio. A vítima teve sua casa invadida ano passado por criminosos que atiraram na sua cabeça, ele foi socorrido e escapou da morte, nas investigações da Polícia Civil, foi possível identificar todos os autores no tempo, e, agora pela segunda vez, a DHPP irá investigar o caso.