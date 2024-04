Homem é investigado por aquisição e armazenamento de pornografia infantil

Um homem é investigado em Porto Velho pelos crimes de aquisição de material relacionado a abuso sexual infantojuvenil. Uma operação foi realizada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (26).

Segundo a PF, as investigações tiveram início após denúncia realizada pela organização não-governamental National Center for Missing & Exploited Childen (NCMEC) – localizada nos Estados Unidos – sobre indícios de armazenamento de arquivos com conteúdo pornográfico infantojuvenil.

O suspeito do crime é um usuário da internet morador de Porto Velho. Durante a Operação Compulsion foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara de Proteção à Infância e Juventude da capital.

O homem pode responder pelo crime de aquisição e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

Fonte: G1