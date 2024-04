Homem sugeria pagar até R$ 1 mil por encontro com menores de 10 anos

Um homem foi preso nessa quarta-feira (10/4) por tentar marcar encontros sexuais com crianças em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. O suspeito tem 29 anos. Segundo a Polícia Civil, o investigado usava perfis falsos em uma rede social para se aproximar das vítimas.

De acordo com a corporação, por meio das contas falsas, o homem, que é prestador de serviço, tentava manter relação sexual com crianças. Ele se aproximava de familiares e oferecia quantias em dinheiro, que chegavam a R$ 1000, pelos encontros criminosos, além de armazenar conteúdo pornográfico das menores.

O caso está sendo investigado desde janeiro deste ano.

Conforme a delegada responsável pela investigação do caso, Lídia Silva Castro, a polícia tomou conhecimento do caso após a denúncia de uma vítimas e outras diversas denúncias anônimas.

Prisão do suspeito

Segundo a polícia, o suspeito foi identificado por meio do compartilhamento de informações com as redes sociais, o que fundamentou as representações e resultou no deferimento das medidas pelo Judiciário.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais civis encontraram evidências das práticas criminosas, bem como de divulgação de outras mídias contendo pornografia infantil. A PC divulgou um print do suspeito tentando marcar um encontro.

O prestador de serviço, que não teve o nome divulgado, foi preso por favorecimento a exploração sexual de criança e armazenamento de pornografia infantil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à investigação.

Ainda de acordo com a delegada, até o momento não há confirmação de que os encontros aconteceram, mas o caso continua sendo investigado.