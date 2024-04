Inimigos da hipertrofia: os 5 piores alimentos para a massa muscular

Na busca pela melhora da composição da massa muscular, o treino em dia, sono regulado, boa hidratação e a ingestão proteica adequada representam as bases fundamentais do processo.

É sabido que a alimentação exerce uma força direta no desempenho esportivo e na saúde do atleta, tanto para o bem, quanto para o mal. Contudo, para aqueles que têm buscado se aperfeiçoar no processo, não basta apenas focar nos alimentos de boas fontes proteicas, como ovos, carnes magras e whey protein.

Para esse objetivo, saber o que evitar é de total importância, já que alguns alimentos também tem o poder de induzir ao catabolismo, ou seja, à degradação proteica, que reduz os níveis de testosterona. Diante disso, tome nota dos alimentos que deve evitar:

Bebida alcoólica

Além de não ser compatível com a atividade física por reduzir a capacidade cognitiva, o álcool atrapalha na recuperação muscular e agride diversos órgãos do corpo. Estudos já revelaram que a bebida tem o poder de aumentar os níveis de cortisol e ainda levam a degradação proteica, diminuindo o ganho de massa muscular. O consumo excessivo ainda está associado a desidratação.

Bebidas açucaradas

Refrigerantes e sucos industrializados contam não só com altas quantidades de açúcar, como também aditivos químicos. Eles estimulam a produção de insulina pelo pâncreas que propicia a diabetes tipo 2, hiperglicemia e outros problemas metabólicos.

Para indivíduos que não fazem atividade de alto rendimento, como os atletas, a ingestão da substância pode prejudicar a composição física e atrapalhar o ganho de massa muscular.

Embutidos

Esses alimentos estão relacionados ao surgimento de câncer. Pelo alto teor de aditivos químicos, como nitritos e nitratos, além do sódio, devem ser evitados ao máximo.

A Organização Mundial da Saúde não recomenda uma ingestão acima de 500g, por semana.

Frituras

Alimentos fritos, principalmente em excesso, contêm gorduras nada interessantes à saúde, como as saturadas. Dessa forma, podem potencializar processos inflamatórios do organismo, que nada condizem com uma rotina saudável.

Alimentos industrializados

Grandes responsáveis pela pandemia da obesidade, alimentos industrializados são ricos em açúcares e aditivos químicos que prejudicam o bem-estar e a saúde. Por isso, para manter a imunidade em dia, além dos outros aspectos de saúde, melhor mesmo é evitar esse perfil de alimentos, a exemplo de biscoitos, macarrão instantâneo, chocolates, balas e fast-foods em geral.