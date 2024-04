“Passando aqui para agradecer pelo carinho e pelas orações, além de informar que estou bem. Todo dia, recebo mensagens de carinho e apoio. Obrigada, de coração. Recebo milhares de mensagens. Obrigada pelos abraços. Em cada local que passo, alguém vem e me fala uma palavra de conforto”, elencou.

A assistente social também disse que que viveu “um momento muito difícil”, mas ressaltou que “a verdade vai prevalecer sempre”.

Fabiana aproveitou o momento para falar sobre a união feminina: “Estamos aqui por vocês que sempre nos apoiaram, desde 7 de janeiro [de 2024], com zero seguidor. Hoje, estamos com mais de seis milhões em respeito a todas vocês, mulheres guerreiras e fortes. Vocês que fortalecem a gente”.

As irmãs disseram que mantêm o compromisso com a verdade e com o público, além de manifestarem o desejo de voltar a postar nas mídias sociais.