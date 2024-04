Médico acreano inaugura clínica especializada em cardiologia em Rio Branco; VÍDEO e FOTOS

Nesta sexta-feira (19), o médico Igor D’Ávila, natural de Sena Madureira, no interior do Acre, celebrou a abertura de sua clínica médica especializada em cardiologia na capital, Rio Branco. A inauguração, realizada na galeria Bénise, contou com a presença de familiares, amigos próximos e a cobertura da coluna Douglas Richer do site ContilNet.

Em um momento emocionante, o médico, acompanhado de sua esposa, Bruna Andrade, e seus pais Salete e Isaac D’Ávila, além de amigos, expressou sua satisfação em oferecer serviços médicos à comunidade acreana.

“Uma vida toda de estudo e dedicação para dar o melhor para meus amigos, para minha família, e toda população do Acre. Não vim para o Acre para dar atendimento meia-boca. A clínica veio para dar o melhor para o Acre, aqui vai ser minha segunda casa,” disse Igor ao ContilNet.

Com uma formação que inclui residência em clínica médica na Fundação Hospitalar do Acre e em cardiologia no hospital de referência Ana Nery, em Salvador, Igor D’Ávila acumula oito anos de experiência na área da medicina, com os últimos dois anos dedicados especificamente à cardiologia. Além disso, é pós-graduado em ecografia, reforçando seu compromisso com a excelência no atendimento aos pacientes.

O evento teve momento de oração com o pastor Junior Henrique, tio do médico Igor D’Ávila.

Veja a entrevista com o médico sobre a inauguração do espaço: