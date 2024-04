Mercado Elias Mansour irá se transformar em novo ponto turístico da capital após reforma; veja projeto

A reforma anunciada recentemente para o mercado Elias Mansour, no bairro Cadeia Velha, estimada no valor de R$ 30 milhões, irá transformar o espaço em um novo ponto turístico cultural para a capital acreana.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Antônio Cid, as modificações deverão ser finalizadas ainda em 2024. Durante este período, os feirantes do local serão remanejados, a partir do mês de maio, para o Parque da Maternidade.

“Já houve uma reunião com eles (feirantes e comerciantes do local), já conversamos, oferecemos um local para que eles fossem abrigados e eles preferiram permanecer ali em torno da Rua Amazonas, ali por trás, e em uma parte ali daquela entrada do Parque da Maternidade”, explicou ele ao ac24horas.

Cid ainda destaca que o espaço tem um grande potencial turístico para a cidade, e que isso precisa ser explorado. “O mercado tem um atrativo muito bom: o turismo. A visita que se faz a uma cidade, geralmente, temos a curiosidade de conhecer a culinária, as minúcias da cidade, vai a um mercado, então aquele mercado é ideal para isso”, conta.

Ainda de acordo com o secretário, o inicio das obras se dará com a demolição da estrutura atual, após a retirada dos trabalhadores do local, para só então iniciar de fato as ações de reforma.

“O mercado vai ficar bonito, vamos fazer um esforço grande para não ter alteração no andar da carruagem, uma vez que a verba está disponível para executar no menor espaço de tempo possível”, enfatizou.

Além do espaço em si, os locais que compõem a área em torno do local também receberam atenção e reparos menores, inclusive nas vias de acesso ao ambiente. “Também serão feitos alguns benefícios em toda aquela região. Na [rua] Benjamin Constant, ali por trás do calçadão, na [rua] Epaminondas Jácome, isso tudo é uma coisa que está em preparação, mas com disponibilidade já de aprovação de verba”, disse o secretário.