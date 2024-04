Miss Santa Rosa do Purus 2024 será coroada neste sábado; veja as 9 candidatas ao título

Hoje, dia 27, é o tão esperado dia do Miss Santa Rosa do Purus 2024, um dos pontos altos das festividades pelo 32º aniversário do município de Santa Rosa do Purus, que culmina com a celebração de sua emancipação política amanhã, dia 28.

O evento promete cativar tanto os residentes quanto os visitantes com a beleza e o talento das nove candidatas que disputam o título deste ano.

Em uma entrevista exclusiva à coluna de Douglas Richer, no site ContilNet, Jessica Araújo, coordenadora do desfile, compartilhou sua emoção em relação aos últimos preparativos para o desfile que está prestes a começar.

“Estou incrivelmente emocionada com todos os preparativos para o desfile do Miss Santa Rosa do Purus 2024. É uma honra fazer parte deste evento tão especial para nossa comunidade. Mal posso esperar para ver todas as candidatas brilharem no palco e para celebrarmos juntos essa ocasião tão especial. Espero que todos se divirtam e se sintam orgulhosos da nossa cidade e da nossa cultura. Vai ser uma noite inesquecível!”, disse Jessica ao ContilNet.

Com grandes expectativas e um clima de festa no ar, o desfile da Miss Santa Rosa do Purus promete ser uma experiência memorável, não só para as participantes, mas para toda a comunidade.

Estamos ansiosos para descobrir quem será coroada como a nova embaixadora da beleza e elegância de Santa Rosa do Purus. Confira em primeira mão as candidatas ao título: