“O presidente Lula nunca desistiu do Acre”, diz Antônia Lúcia em agenda com ministros

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos/AC) foi uma das parlamentares que acompanharam a vinda dos ministros Simone Tebet, do Planejamento e Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, em Rio Branco, nesta terça-feira (9).

No discurso, a deputada agradeceu a vinda dos ministros e defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antônia Lúcia disse que o presidente ‘nunca desistiu do Acre’.

Antônia Lúcia ainda aproveitou para lembrar do ex-governador Jorge Viana (PT), atual presidente da Apex Brasil. “Sempre teve e tem o desejo de ajudar o Acre”.

Ao final, a parlamentar ainda disse que agora, com a volta do presidente Lula no comando da Presidência do país, “O Brasil voltou”, completou.

Tebet e Costa filho são os anfitrões do evento de rotas de integração da América do Sul.

O encontro “Uma saída pacífica para o Brasil” acontece no auditório do Centro Universitário Uninorte, na manhã desta terça-feira, tendo a frente o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Seict), e o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

As propostas discutidas deverão ser apresentadas para os ministros durante o encontro. Segundo o secretário da Seict, Assurbanípal Mesquita, a vinda dos ministros firma o trabalho em conjunto do setor público e do setor privado para desenvolver o corredor interoceânico, dando dinamismo e maior vazão ao fluxo comercial na região.