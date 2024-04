Pesquisa A Tribuna/Data Control: Marcus Alexandre tem 40,4% e Bocalom 31,5%

Em uma recente sondagem realizada pelo instituto A TRIBUNA/Data Control, Marcus Alexandre, pré-candidato pelo MDB, desponta como líder nas intenções de voto para prefeito de Rio Branco. O levantamento, que ocorreu entre os dias 5 e 7 de abril,.

A pesquisa estimulada, na qual os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, mostra Marcus Alexandre com 40,4% das preferências, claramente à frente do atual prefeito Tião Bocalom (PL), que registra 31,5% das intenções de voto. Os outros candidatos aparecem com percentuais bem mais baixos: Coronel Ulysses (União) tem 5,2%, Emerson Jarude (Novo) 5%, Alysson Bestene (Progressistas) 3,7%, e Roberto Duarte (Republicanos) 2,8%.

Além disso, a pesquisa revela que 6,3% dos eleitores optariam por voto branco ou nulo, enquanto 5,2% ainda se declaram indecisos.

A sondagem foi realizada em diversos bairros, abrangendo todas as regionais da cidade, o que garante uma ampla visão do cenário eleitoral em Rio Branco. A pesquisa A TRIBUNA/Data Control foi realizada entre os dias 5 e 7 de abril, com 815 entrevistas em bairros das dez regiões da capital, estratificadas pelos critérios de sexo, idade e renda. Está registrada no TRE com o número AC-03973/2024. A margem de erro é de 3,43% para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%.Ou seja, em 95% das vezes que for repetida sob as mesmas condições, o resultado será o mesmo.