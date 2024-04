PM dá tapa em mãe suspeita por maus tratos contra a própria filha de 11 anos

Um vídeo flagrou o momento em que uma policial militar dá um tapa no rosto de uma mulher nesta sexta-feira, 26, em Vitória de Santo Antão, no Recife, em Pernambuco.

Ela é suspeita de agredir a própria filha de 11 anos. As informações são da rádio Sampaio.

Nas imagens, é possível ver a mulher chegando ao Hospital João Murilo de Oliveira, no mesmo município, com a menina ferida. Alguém alerta sobre as condições da criança e a policial instrui a mãe a soltar o braço da menina.

“Foi tu que fizeste isso?”, questiona a PM, dando um tapa no rosto da mulher na sequência. A policial prossegue: “Foi tu que fizeste isso? Foi tu que fizeste isso com ela? Foi? Pronto. Você não gosta de bater né? Você não gosta?”. Na sequência, a PM prende a suspeita e, com a ajuda de outro policial militar, coloca as algemas nela.

A mãe foi presa em flagrante. Segundo a PM, ao chegar ao hospital, os policiais notaram que a mãe não permitia que a criança saísse do veículo. Nesse momento, ela foi detida e levada para a delegacia de Vitória de Santo Antão.

Policiais militares do 21º BPM foram chamados pelos vizinhos para atender à ocorrência. Conforme informações da PM, enquanto se dirigiam para o local, um morador informou que a criança já estava sendo levada para um hospital próximo. Os policiais, então, seguiram para a unidade de saúde.

A PM iniciou uma investigação interna para apurar a agressão à mãe. A corporação esclareceu que o comandante do batalhão abriu uma investigação para averiguar as circunstâncias da abordagem policial e tomar as medidas cabíveis em relação à conduta da policial militar.