Por conta da baixa procura, prefeitura inicia campanha de vacinação contra dengue nas escolas; veja quais

A Prefeitura de Rio Branco informou nas redes sociais o início da campanha de vacinação contra a dengue nas escolas nesta terça-feira (16), e destacou sobre a importância de os pais e responsáveis levarem crianças para vacinar.

“Tem vacina sobrando, nós precisamos aproveitar, por isso a campanha nas escolas, os pais não levaram seus filhos para as unidades de saúde, as vacinas podem vencer, a gente não quer jogar a vacina fora”, destaca o prefeito Bocalom.

Devido a baixa procura no mutirão realizado em diversas Unidades de Saúde em Rio Branco, realizadas no final de semana e que deve se estender até o final de abril com o objetivo de administrar mais de 2 mil doses, quando os imunizantes vencem, a campanha nas escolas está sendo promovida para intensificar a vacinação do público-alvo, que são crianças e adolescente de 6 a 16 anos .

As escolas que tiveram vacinação nesta terça-feira (16) foram a Escola Bom Jesus (21 alunos) e Mauricila Santana (100 alunos), pela manhã, e Benfica (115 alunos), Boa União (45 alunos) e Doutor José de Carvalho (50 alunos) pela tarde.

Na quarta-feira (17), as escolas que terão vacinação são Raimundo Hermínio (37 alunos) a partir 8h, Chico Mendes (100 alunos) a partir das 9h30, e Dona Mozinha (25 alunos) a partir das 10h30 da manhã.

VEJA MAIS: Governo amplia vacinação da dengue para nova faixa etária e abre para público com comorbidades no Acre

Para receber a vacina, é necessário portar a carteirinha de vacinação, documento de identificação, preferencialmente Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos.

A vacina também está sendo oferecida na rede municipal de saúde, nos seguintes locais:

URAP Hidalgo de Lima;

URAP Eduardo Assmar;

URAP Rosângela Pimentel;

USF Francisco Constâncio;

URAP São Francisco;

USF Maria Áurea Vilela (Cadeia Velha);

URAP Vila Ivonete;

URAP Roney Meireles;

USF Manoel Alves Bezerra (Cidade do Povo);

URAP Cláudia Vitorino.

Horário de atendimento:

Sábado, 13 de abril, até às 17h;

Em dias de semana, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

VEJA O VÍDEO DIVULGADO PELO PREFEITO: