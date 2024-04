Projeto ‘Bibliotecas Livres’ pelas ruas chama atenção no interior do Acre; VÍDEO

Em Cruzeiro do Sul, o projeto “Bibliotecas Livres” foi inaugurado no último mês com a intenção de “levar a leitura a todos”. O vídeo foi publicado no dia 06 de abril apresentando a iniciativa com o advogado Vinicius Souza mostrando os primeiros dois pontos de coleta e distribuição.

“As Bibliotecas Livres funcionarão de maneira autônoma, sendo reguladas pela própria população. Com regras bem simples: LEVAR, LER, DEVOLVER e CONTRIBUIR!”, escreve a publicação do advogado.

Vinicius Souza, o criador do projeto, pediu à comunidade que se envolvesse ativamente, sugerindo locais para novas bibliotecas e convidando voluntários para ajudar a inaugurar mais unidades. Andressa Machado e Vitória Maciel, criadoras de outros projetos que envolvem literatura na cidade, também são idealizadoras da campanha.

Para mais informações sobre como contribuir ou participar, os interessados podem entrar em contato com os organizadores, através das redes sociais, ou deixar suas doações de livros diretamente nas “casinhas” das bibliotecas.

Veja o vídeo: