Quem é o fisiculturista vegano que desafia histórico para virar profissional

– Ele faz o mesmo número de refeições de outro atleta de fisiculturismo. Se o volume vai ser maior ou não, depende das escolhas alimentares. Normalmente, consumindo uma quantidade de feijões, por exemplo, o volume do prato fica enorme, mas existem estratégias para facilitar. Fazer batidas no liquidificador, usar as castanhas, sementes, as pastas de amendoim, óleos vegetais. Ele usa sucos concentrados de frutas, como de uva. Isso faz com que ele dê conta no volume de comida.