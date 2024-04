Referência nos direitos humanos em Rio Branco, Rila Freze se filia ao PL e vai concorrer a uma vaga na Câmara

O Partido Liberal ganhou um importante reforço antes do fechamento da janela partidária para a disputa de uma das cadeiras na Câmara de Vereadores na capital acreana.

Rila Freze, atual diretora de Direitos Humanos da prefeitura de Rio Branco, se filiou ao partido a convite do Prefeito Tião Bocalom e do Presidente do Partido João Bittar, e anunciou sua pré-candidatura a Vereadora de Rio Branco.

Aos 49 anos, criada na zona rural, professora de formação, Rila Freze se destaca pela defesa dos direitos humanos e se tornou uma referência no assunto.

Pela primeira vez vai enfrentar as urnas, mas desde sempre tem a política “correndo” nas veias. “Acompanho e apoio o prefeito Bocalom, desde Acrelandia, é um homem integro por quem tenho muita admiração como homem público durante quase toda sua trajetória política sempre foi responsável e honesto. Sempre estive envolvida com política e gosto, na verdade. Aprendi a gostar ainda criança, quando vi Tancredo Neves em um comício no Palácio Rio Branco, lembro até hoje que estava no “tuntum” do meu pai e fiquei admirada com as palavras daquele homem”, conta.

A pré-candidatura de Rila Freze deve trazer durante o período de campanha uma reflexão necessária sobre a garantia de direitos humanos à população mais necessitada, tema que já faz parte de sua rotina como diretora na prefeitura de Rio Branco. “Precisamos fortalecer essa discussão, pois o conceito de direitos humanos é muito amplo. Quando falamos de moradia digna, da garantia de ter o que uma família comer todos os dias, saúde e educação de qualidade, isso são direitos humanos”, afirma.

Quando o assunto são os direitos das mulheres, Rila é ainda mais contundente. “Quando falamos de nós mulheres, há uma necessidade ainda maior dessas garantias por toda a construção cultural que ainda nos é imposta. Fazemos isso com a nossa rede, com um atendimento de qualidade como é o caso da Casa Rosa Mulher, mas é possível avançar ainda mais quando se fala da política de gênero”, sem falar da necessidade de mulheres nos espaços de poder e representatividade como na Câmara Municipal, destaca.

Sobre a filiação e o novo momento de pré-candidatura, Rila Freze é enfática. “Não conseguimos mudar a nossa realizada sem a política, ela é a ferramenta para a promoção da garantia dos direitos humanos, que pode levar qualidade de vida a todos”, afirma.