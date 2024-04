Saiba o horóscopo para todos os signos nesta terça; leia

Depois de eclipsar o Sol, a Lua Nova ingressa no signo de Touro, nesta terça-feira, dia 9, ajudando a assentar o que o Eclipse Solar Total apontou. Assim, caminhando pelo signo Fixo do elemento Terra que está relacionado aos valores pessoais e acúmulo de bens materiais, a rainha da noite começa disseminar as consequências desse poderoso fenômeno astronômico e astrológico, que aconteceu na segunda-feira, dia 8.

Nos domínios taurinos, os planetas Júpiter e Urano estão cada vez mais próximos, já a caminho para formar uma conjunção exata, no sábado, dia 20. Ampliando as revisões radicais, esse encontro celeste está evidenciando o papel das novas tecnologias e o seu impacto na vida humana, forçando uma completa revisão sobre como se produz e se acumula riqueza. Com a Lua Nova iluminando tudo isso, esse simbolismo fica ainda mais exacerbado.

Júpiter é o mais rápido dos planetas que, na astrologia, foram classificados como sociais. Levando aproximadamente 12 anos para dar uma volta pelo zodíaco, esse gigante gasoso permanece até 13 meses em cada signo zodiacal. Prestes a completar sua passagem por Touro, já que ingressará no signo de Gêmeos pouco antes do final de maio, Júpiter está então em seus últimos momentos taurinos.

Urano, por sua vez, é bem mais lento. Como está muito mais distante do Sol, ele leva até 84 anos para completar um ciclo zodiacal. Ficando vários anos em um mesmo signo, suas influências são marcantes e radicais. Contudo, dada a longa permanência em uma mesma porção do zodíaco, sua ação é sentida de forma diluída ao longo de todo esse período.

É por esse motivo que o encontro de Júpiter e Urano este ano é tão importante para a astrologia: esses dois gigantes não se dão as mãos assim com tanta frequência. A última vez que estiveram assim próximos foi em 2011, entre os signos de Peixes e Áries. Então, nesse novo encontro, ambos abrem espaço para as revoluções pessoais e, dessa vez, pedem foco e revisão em tudo o que, de forma bem taurina, tange a vida material.

Sempre incentivando o aprendizado e a busca por novas tecnologias, agora nos domínios de Touro, eles levam atenção para a relação de cada um com o dinheiro e sua capacidade de gerar riqueza. Por isso, vale lembrar que, em plena era da inteligência artificial, é sempre bom valorizar o que só a mente humana é capaz de processar.

Então, lembre-se: na vida, mais do que resolver questões práticas, é preciso aprender a lidar com a complexidade das emoções.

Observe: neste início de Lua Nova, a rainha da noite ainda está ausente do céu, cruzando a esfera celeste, de Leste a Oeste, junto ao astro-rei. À noite, entre os planetas visíveis a olho nu, os que poderão ser localizados com maior facilidade são Marte e Saturno, ambos em meio à Constelação de Aquário, ascendendo ao Leste pouco depois das 3h30 da manhã.

Áries: é preciso ter foco, ariano. Preste atenção nas suas finanças e organize as suas prioridades.

Touro: o seu carisma está em alta, mas isso também demanda mais responsabilidade, taurino. Seja mais direto, mas sem perder a sensibilidade no trato com as pessoas.

Gêmeos: a semana está só começando e então você precisa manter a mente descansada, geminiano. Procure dormir bem e relaxar um pouco.

Câncer: procure circular, ver gente e trocar ideias com pessoas variadas, canceriano. É fundamental ter jogo de cintura.

Leão: planeje-se, leonino. Você precisa crescer de maneira mais organizada, então trace metas objetivas.

Virgem: invista em conhecimento, virginiano. Lembre-se que é sempre importante saber ouvir as pessoas antes de se posicionar.

Libra: o momento traz profundidade para você, libriano. O importante é que você consiga avançar, mesmo que a passos mais lentos.

Escorpião: equilibre melhor as coisas, escorpiano. É importante saber conversar e falar o que você pensa.

Sagitário: mesmo que a rotina esteja corrida, não abra mão da sua saúde, sagitariano. Procure renovar e inovar na forma como você administra a sua agenda.

Capricórnio: use a sua criatividade para encontrar novas soluções para antigos problemas, capricorniano. O céu pede mais ousadia.

Aquário: seja mais empático ouvindo as pessoas da sua intimidade, aquariano. O céu pede mais acolhimento.

Peixes: é preciso dizer o que passa pela sua mente, pisciano. É hora de você organizar os pensamentos, conversar e absorver boas ideias.