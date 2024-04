Terremoto de magnitude 7,4 atinge Taiwan e gera alerta de tsunami

Um terremoto foi registrado em Taiwan na noite desta terça-feira (2/4), pelo horário de Brasília, portanto na manhã de quarta-feira (3/4), no horário local. O fenômeno, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, teve magnitude de 7,4 na Escala Richter.

As autoridades estimam que o epicentro do terremoto ocorreu a cerca de 18 quilômetros ao sul da cidade de Hualien, em Taiwan, e a uma profundidade de mais de 34 quilômetros.

Com o terremoto, foram emitidos alertas de tsunami para áreas costeiras do sudoeste do Japão e para a ilha de Okinawa.

Segundo informações da NHK News, as autoridades esperam ondas de até 3 metros de altura na região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram prédios que desabaram após o tremos atingir, princiapalmente, a região leste do país. Até o momentos, não há relatos de mortos ou feridos.