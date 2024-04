Vídeo: Belo embarca rumo a Rio Branco para show no Parque de Exposições; assista

Um vídeo compartilhado pela página EnjoyClub mostra nesta sexta-fera (5) o cantor Belo embarcando rumo a Rio Branco, capital do Acre, para o aguardado show no Parque de Exposições. Milhares de fãs aguardam ansiosamente pela apresentação do artista, que promete uma noite inesquecível repleta de sucessos e emoções.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Belo, coloca o cinto de segurança poltrona. De acordo a organização, os portões abrirão às 21:00 nesta sexta-feira (5), com o pré-show ficando a cargo dos Samba Brothers e DJs locais. Belo está programado para subir ao palco às 23h:30.Belo iniciou sua carreira musical em 1993 como vocalista do grupo Soweto, mas foi em 2000 que decidiu seguir carreira solo, alcançando grande sucesso. Entre seus hits mais conhecidos estão “Perfume”, “Desafio”, “Mel” e “Farol das Estrelas”.