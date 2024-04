VÍDEO: ContilNet mostra condições da BR-364, que tem causado transtornos para motoristas

A BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Manoel Urbano, vem enfrentando sérios problemas de trafegabilidade devido à buraqueira que se formou durante o último inverno. Os condutores de veículos têm expressado suas preocupações e frustrações, relatando que a viagem que costumava levar uma hora agora está demorando até mais de duas horas.

Nossa equipe de reportagem acompanhou a situação no quilômetro 35, onde a rodovia está especialmente comprometida. A buraqueira se estende por praticamente toda a extensão da pista, com alguns pontos exigindo reconstrução completa do asfalto. Os buracos profundos já estão causando dificuldades para os motoristas, resultando em veículos quebrados e atrasos consideráveis nas viagens.

Apesar das reclamações e da urgência da situação, apenas uma frente de serviço estava presente no local, com um progresso notavelmente lento. Diante disso, é imperativo que o governo, através do DNIT, intervenha prontamente para resolver essa questão, garantindo a segurança e a fluidez do tráfego nessa importante via de comunicação.

Veja o vídeo que mostra as condições da BR-364: