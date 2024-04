Viúva de Patrick Swayze revela a reação do ator ao saber que tinha câncer

“Eu não entendia muito sobre câncer de pâncreas, mas ele sabia, e para ele, sempre que alguém mencionava essa doença, era como se estivessem dizendo: ‘É o fim’.”

“Eles disseram que poderíamos tentar tratar com todas as opções disponíveis, mas também nos aconselharam a organizar tudo o mais rápido possível”, acrescentou, recordando o momento em que recebeu a confirmação sobre o câncer de Patrick.

Horas antes, o ator estava desorientado após realizar uma endoscopia para confirmar o diagnóstico. Lisa fez o possível para apoiar o marido diante da notícia devastadora.

“Nossa vida mudou completamente em um instante, nunca mais foi a mesma. Tudo mudou”, explicou.

“Mantivemos uma atitude positiva, mas foi como viver em um pesadelo constante 24 horas por dia.”

Lisa também compartilhou um momento comovente enquanto caminhava com Patrick na fazenda do casal, no Novo México. Naquele dia, o ator expressou o desejo de acampar pela última vez. “Estávamos caminhando. Era um dia lindo, e ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: ‘Eu quero viver’.”

Patrick Swayze e Lisa Niemi Swayze foram casados por 34 anos, desde 1975 até o dia de sua morte.

O ator foi estrela de Hollywood nas décadas de 1980 e 1990, conhecido por filmes como ‘Dirty Dancing – Ritmo Quente’ (1987) e ‘Ghost – O Outro Lado da Vida’ (1990).