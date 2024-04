Voos da Azul começam a ser vendidos no Acre com passagem para outubro; veja horários

A Azul Linhas Aéreas começou a vender passagens aos clientes já nesta quinta-feira (11). A empresa volta a operar no Acre, segundo anúncio feito pela ministra do Turismo em exercício, Ana Carla Lopes e reafirmado pelo vice-presidente da companhia aérea, Fabio Campos, no Acre.

SAIBA MAIS: Azul já tem data para iniciar venda de passagens no Acre e voos serão diretos para Porto Velho

De acordo com pesquisas realizadas no site da companhia aérea, as passagens já podem ser compradas para voos no início de outubro de 2024.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os voos irão partir de Rio Branco com destino Porto Velho. De lá, a linha partirá para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Fabio Campos também anunciou ainda que a empresa também irá disponibilizar voos diurnos para a capital do Acre.

Horários dos voos

O senador Alan Rick (União/AC) deu detalhes sobre a volta dos voos da Azul Linhas Aéreas no Acre. De acordo com o parlamentar, a aeronave disponibilizada para operar no estado será do Air Bus A320, com capacidade para 174 passageiros e internet 100% gratuita.

SAIBA MAIS: Saiba os horários disponíveis de voos da Azul após empresa voltar a operar no Acre

As rotas dos voos serão de Rio Branco para Belo Horizonte e Porto Velho. Alan ainda divulgou os horários dos voos disponíveis para o Acre pela Azul:

1º voo

saída às 08h45 de Belo Horizonte (MG)

chegada às 11h em Rio Branco (AC);

saída de Rio Branco (AC) e chegada em Porto Velho (RO) às 13h55;

retorno a Belo Horizonte às 14h40

2º voo