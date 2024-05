Acre registra queda de mais de 70% no número de homicídios em abril, diz polícia

Dados divulgados pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre (PCAC) apontam que em todo o estado do Acre houve redução no índice de homicídios e de acidentes de trânsito.

O relatório, compilado pela Coordenação de Estatísticas e Análises de Dados, aponta que comparado ao mês de abril, houve uma redução de 33,33% nos casos de homicídios.

Comparado ao mesmo período, em 2023, a redução chega a 72,72%. Ainda segundo o levantamento, dos homicídios totais registrados, 50% foram cometidos com arma de fogo.

Ainda de acordo com os dados da PCAC, as tentativas de homicídio também apresentaram uma queda. A redução é de cerca de 10% entre março e abril deste ano.

Já com relação aos acidentes de trânsito, a redução foi de 50% no número de mortes. Em abril deste ano foram registrados seis casos, enquanto em março foram contabilizados somente 12.

Com informações Agência de Notícias do Acre.