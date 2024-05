Acreanos Marina Silva e Chico Mendes serão homenageados em show de Madonna no RJ

Durante a turnê “Celebration Tour”, que celebra seus 40 anos de carreira, Madonna canta a música “Live to Tell” enquanto artistas LGBTQIAP+ que marcaram a indústria e morreram passam no telão. No show que acontece no sábado (04) em Copacabana, a artista fará uma mudança e colocará personas históricas brasileiras na passagem. Entre elas, os acreanos Chico Mendes e Marina Silva.

Ao Gazeta do Acre, Angela Mendes, filha de Chico e diretora do Comitê que leva o nome do pai falou:

“Pra gente é muito simbólico ver o rosto de Chico ao lado de tantos nomes importantes pra história e cultura brasileira. Mostra a força e a potência que o legado de meu pai ainda reverbera. Interessante também ver rostos do Norte, como Marina Silva e Txai Surui, logo após o anúncio do Rock In Rio decidir prestar homenagem ao Brasil, mas inviabilizando os artistas da Amazônia”, disse.

Além deles, nomes como Maria Bethânia, Elza Soares, Marielle Franco, Gal Costa e outros passam no telão. Pabllo Vittar irá performar “Music” junto da rainha do pop com arranjos de samba.

Enquanto é esperado que Ludmilla e Anitta subam no palco na noite histórica em Copacabana.