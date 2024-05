Aluno é esfaqueado após briga dentro de colégio particular

São Paulo – Um estudante de 16 anos foi internado após ser ferido por uma faca dentro de um colégio técnico particular no centro de Campinas, no interior de São Paulo, no começo da tarde desta terça-feira (14/5).

De acordo com o Colégio Bento Quirino, o jovem está no segundo ano do ensino médio e foi esfaqueado por um colega dentro das dependências da escola. No momento da agressão, cerca de 35 alunos estavam na sala de aula. Um terceiro estudante tentou separar a briga, ocorrida durante uma aula de matemática, e acabou com ferimentos leves. Ele passou por atendimento médico e foi liberado. Já a vítima foi para o Hospital Mario Gatti. O estado de saúde dele não foi atualizado pela Prefeitura de Campinas. O agressor entregou a faca usada no crime a um professor e foi levado pela guarda municipal ao 1º DP de Campinas acompanhado pelos responsáveis. A hipótese inicial investigada pela polícia é de bullying. Em nota, o Colégio Técnico Bento Quirino informou que está “colaborando ativamente com os órgãos responsáveis na apuração dos fatos” e que está “tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança e bem-estar” dos alunos. Confira o texto na íntegra “Comunicamos que, por motivos desconhecidos, houve um incidente em nossas dependências. Na data de hoje, infelizmente, um de nossos alunos foi fisicamente agredido por outro aluno. Imediatamente, os profissionais de saúde presentes na escola prestaram os primeiros socorros e, na sequência, o Samu foi acionado e conduziu o aluno agredido ao hospital para atendimento especializado. O aluno suspeito da agressão, acompanhado de seus responsáveis, junto às autoridades competentes, foi encaminhado para que sejam apurados os fatos e tomadas as providências cabíveis. Queremos assegurar a todos que estamos colaborando ativamente com os órgãos responsáveis na apuração dos fatos e tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança e bem-estar de nossos alunos. Estamos todos unidos em uma corrente de corações e pensamentos positivos para a pronta recuperação de nosso aluno ferido. Esperamos que ele se recupere logo e que esteja de volta ao convívio escolar rapidamente. Agradecemos a compreensão e contamos com a colaboração de todos”.