Anderson Silva vai fazer luta de boxe no Brasil em 15 de junho

A lenda do MMA Anderson Silva tem data marcada para fazer sua última luta em território brasileiro. No dia 15 de junho, o “Spider” fará um duelo de boxe, modalidade na qual vem se apresentando desde 2021, em São Paulo no Brasil. O evento será fechado para convidados. O adversário ainda não foi revelado.

Será um retorno ao país e uma despedida para a lenda, que lutou numerosas vezes no Rio de Janeiro, Curitiba, Campo Grande e Vitória da Conquista durante uma carreira profissional nas artes marciais que já alcança os 27 anos. A última apresentação de Anderson no Brasil foi em 2019, quando lutou contra Jared Cannonier no UFC 237, no Rio.

Após encerrar seu contrato com o Ultimate em 2020, o “Spider” trocou o octógono pelos ringues. Foram três lutas desde 2021: uma vitória por pontos contra o ex-campeão mundial Julio César Chávez Jr, um triunfo por nocaute contra Tito Ortiz, e uma derrota por pontos para Jake Paul. O cartel de Anderson no boxe ainda inclui uma vitória em 2005 e uma derrota em 1998, e uma luta de exibição contra Bruno Caveira em 2022.