Andressa Urach revela se voltaria a trabalhar como acompanhante de luxo: ‘Eu gosto’

Vivendo uma nova fase em sua carreira, Andressa Urach voltou a causar polêmica ao comentar sobre uma eventual volta ao mundo das acompanhantes de luxo. Hoje, como produtora de conteúdo adulto, a ex-Miss Bumbum afirmou estar rica, mas não descartou retornar ao mundo dos programas caso sofra dificuldades financeiras.

“Eu sou ex-p*ta, se é que existe esse título, estou criando agora. Eu não trabalho mais com programa, porque estou rica por causa do Privacy. Mas, se faltar dinheiro, a gente volta a ser p*tinha de novo, porque eu gosto”, declarou a musa durante sua participação no show de humor Fritada.

Andressa Urach realmente viu sua conta bancária engordar após ingressar na produção de conteúdo adulto. Em apenas 40 dias como criadora na Privacy, a musa de 36 anos faturou 1 milhão de reais, revelou ela em suas redes sociais.

Aliás, em 2023, a ex-Miss Bumbum recebeu uma placa pelo feito impressionante na plataforma. “Meio milhão em 23 dias está bom pra vocês?”, disse ela.

No início das produções, outra coisa que gerou bastante polêmica foi o fato de Arthur Urach, filho de Andressa, produzir os vídeos da própria mãe. Porém, a influenciadora já afirmou que hoje em dia quem produz seus materiais é o seu namorado Lucas Ferraz, que também é criador de conteúdo adulto