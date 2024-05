Assaltantes invadem fazenda de pré-candidato a prefeito e rendem funcionários

A fazenda do pecuarista e pré-candidato a prefeito de Senador Guiomard (AC), Moisés Moreira, localizada no Ramal da Cimenteira, em Capixaba, foi invadida por um grupo de cinco assaltantes na manhã desta quarta-feira (22).

Segundo relato do pecuarista, os assaltantes chegaram à propriedade por volta das 5h da manhã em busca de encontrá-lo, no entanto, só estavam no local os seus funcionários, que seriam um casal com seus dois filhos.

“Eles entraram na minha fazendo por volta das 5h da manhã, pensando que eu iria hoje, e queriam me pegar. Além disso, queriam levar minha caminhonete e diziam que iam me dá um tiro e me matar”, conta Moisés.

A família foi mantida refém na fazenda até cerca de 10h da manhã, enquanto os criminosos aguardavam a chegada de Moisés Moreira. Em determinado momento, ao ver uma viatura da polícia passando, eles correram do local e se esconderam em uma região de mata, onde o pecuarista acredita que ainda estejam.

Moisés registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia do município e afirmou que nada da propriedade foi levado, e que o objetivo dos criminosos era unicamente encontrá-lo no local.

Ele levantou, ainda, a hipótese de que a ação possa ter motivação política, já que ele se assumiu publicamente pré-candidato à prefeitura de Senador Guiomard nas eleições deste ano.