Bruno Mars no Brasil: saiba quem tem direito à pré-venda dos ingressos

Bruno Mars mandou avisar que vai ter show dele no Brasil esse ano, sim! O cantor que foi sucesso no The Town confirmou que voltará ao nosso país para quatro shows solo no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Na capital carioca, a apresentação acontece no dia 4 de outubro no Estádio Nilton Santos. Já em São Paulo, show de Bruno Mars acontecerá nos dias 8 e 9 de outubro no Estádio MorumBIS.

Por fim, o norte-americano desembarca em Brasília no dia 17 de outubro para seu último show no Brasil, na Arena BRB Mané Garrincha.

Quem tem direito à pré-venda dos ingressos?

Clientes Santander contarão com pré-venda exclusiva entre os dias 6 e 7 de maio. O acesso começará às 9h no site da Ticketmaster e 11h na bilheteria oficial para o show de São Paulo.

Enquanto isso, para os shows do Rio de Janeiro e Brasília o acesso começa às 11h no site da Ticketmaster e 13h nas bilheterias oficiais.

Para o público geral, a venda começa no dia 8 de maio a partir das 9h no site da Ticketmaster e 11h na bilheteria oficial para o show de São Paulo.

Para os shows do Rio de Janeiro e Brasília, o acesso será a partir das 11h online e 13h nas bilheterias oficiais.

Clientes Santander poderão parcelarem até 5x sem juros e de 6 a 10x com juros nas compras online, enquanto os demais poderão parcelar em até 3x sem juros, e de 4 a 8x com juros.

Já nas compras presenciais (bilheteria), clientes Santander poderão parcelar em até 5x sem juros, enquanto os demais poderão parcelar em até 3x sem juros.