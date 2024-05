Cantor morre em acidente, após assinar 1º contrato com uma gravadora

Um acidente envolvendo dois veículos matou o cantor e compositor Guilherme Leon, de 32 anos, na madrugada deste sábado, 18, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Mairinque, São Paulo. As informações são da TV TEM.

O músico estava na pista sentido Sorocaba (SP) quando outro carro invadiu a contramão e colidiu frontalmente com seu carro. Ele retornava para casa após uma viagem a Goiânia (GO), onde havia assinado seu primeiro contrato com uma gravadora. Guilherme se preparava para lançar uma nova música.

A esposa de Guilherme, que também estava no carro, foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves. Já o motorista do outro veículo fugiu do local, mas foi encontrado e levado à delegacia na tarde deste sábado, 18.