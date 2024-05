Chapa Bocalom-Alysson deve ser anunciada neste final de semana pelo Progressistas

A aliança entre o Progressistas e o PL deverá ser anunciada oficialmente no próximo sábado (25). A informação foi confirmada pelo vice-presidente do PP, Lívio Veras ao ContilNet.

O partido acerta os últimos detalhes para anunciar a chapa que terá o prefeito Tião Bocalom e o secretário de Governo, Alysson Bestene, como vice-prefeito.

Na quarta-feira (22), o governador Gladson Cameli já havia dito que após conversar com a Executiva Municipal do partido, entendeu que pelo menos 90% dos membros defendem que o Progressistas apoie a reeleição do prefeito Tião Bocalom.

VEJA MAIS: Em evento com Gladson, Bocalom e Alysson conversam a sós e prefeito fala sobre aliança; VÍDEO

“Eu estou aguardando só os finalmente para que a gente não cometa nenhum equívoco. Mantém aquela questão de ouvir todo mundo para que a gente possa democraticamente tomar essa decisão”, disse o governador.

O governador disse ainda que não vê problema em apoiar Tião Bocalom. “Não vejo nenhum problema em apoiar o prefeito, que realmente está trabalhando. Não é porque aconteceu lá atrás, que não estivemos juntos em palanques, que não possamos estar agora”, completou.