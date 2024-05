Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas em cruzamento de Rio Branco

Os motociclistas Renê Pereira Reimoso, 32 anos e Rariton Abreu da Silva, 19, ficaram gravemente feridos na tarde desta quinta-feira (30), no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Pernambuco, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de pessoas que presenciaram o acidente, Rariton trafegava sentido bairro-centro pela rua Avenida Ceará em uma motocicleta modelo Biz, de cor preta e placa NAE-2G44, quando acabou passando no semáforo com a luz vermelha, e bateu violentamente no cruzamento contra a motocicleta moto Honda CG 150 Titan, de cor preta e placa QLX-6J62, que trafegava sentido centro-bairro pela rua Pernambuco.

Com o impacto, Renê teve uma fratura na clavícula e escoriações por várias partes do corpo. Já Rariton teve uma fratura exposta de tíbia e fíbula e um uma fratura fechada de fêmur, ambos na perna direita.

Populares que passavam no local ajudaram as vítimas e acionaram o policiamento de trânsito e o socorro médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias de suporte básica para prestar os primeiros atendimentos às vítimas. Depois de estabilizado, Rariton foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Já também Renê foi atendido e encaminhado ao PS em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também foram acionados e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após o procedimento de praxe, as duas motos foram removidas por um guincho.