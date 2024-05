Com ajuda de vaquinha, Hangell Borges sai da prisão após quitar dívida de pensão alimentícia

O cantor Hangell Borges, 35 anos, que havia sido preso no sábado (25), em uma casa noturna da capital do estado, foi liberado da prisão ainda na quarta-feira (29).

O homem estava cumprindo a pena por conta das dívidas da pensão alimentícia, que giravam em torno dos R$27 mil.

De acordo com o informado pelo g1, a defesa do cantor teria chegado a um acordo com a justiça, com o pagamento de parte do valor devido. O montante total a ser pago é de R$ 27.798,84.

A liberação de Hangell só pôde ser concretizada graças a uma vaquinha realizada por amigos e familiares e divulgada nas redes sociais e contou até mesmo com apoio do empresário que comanda a casa noturna Moon. O valor arrecadado foi utilizado para pagar parte da dívida.