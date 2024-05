Com baixa vacinação, unidades de saúde em cidade do Acre atendem 250 casos de gripe por dia

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul revelam que apesar do município ter alcançado estabilidade após um período de alta incidência de casos de síndromes gripais, as unidades de saúde ainda realizam cerca de 250 atendimentos relacionados à gripe todos os dias.

Ao site Juruá Online, o secretário de Saúde, Aurio Neto Costa informou que no município, o principal vírus a circular é o H1N1, e alertou para a importância da vacinação para prevenir a gripe.

No município, a procura pela imunização está baixa. Além da Secretária de Saúde, o Ministério Público também está acompanhando o caso.

Além da vacinação, também é recomendado a adoção de medidas preventivas para evitar a gripe, entre elas estão:

-Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel;

-Ao tossir ou espirrar, utilizar lenço descartável para cobrir nariz e boca;

-Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal;

-Evitar ambientes fechados com aglomeração de pessoas;

-Não usar medicamentos sem orientação médica;

-Em caso de gripe, procurar ajuda médica para diagnóstico e tratamento adequado.