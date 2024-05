Com duas atrações nacionais, Festival da Farinha de Cruzeiro será realizado na Arena do Juruá

Diferente dos anos anteriores, o tradicional Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul acontecerá no estacionamento do estádio Arena do Juruá. O evento era realizado na Praça Orleir Cameli, Centro da cidade.

A decisão partiu do próprio governador Gladson Cameli, em conjunto com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, com o intuito de proporcionar um espaço mais amplo para a população.

O Festival da Farinha acontece entre os dias 28 e 31 de agosto e terá como principais atrações os cantores Pablo do Arrocha e Biguinho Sensação.

“A área do estádio é ampla, com estacionamento. Grandes eventos, como a Expoacre e o Réveillon, têm sido realizados lá e o Festival da Farinha será mais um. Entramos em acordo com o prefeito Zequinha Lima e será mais uma parceria de sucesso entre o governo e a prefeitura de Cruzeiro do Sul”, afirmou o governador Gladson Cameli.

As casas de farinha serão montadas no estádio, e irão mostrar o processo de fabricação do principal produto produzido na região.

O prefeito Zequinha Lima afirma que a feira será um momento para realizar bons negócios.

“Vamos fazer o melhor Festival da Farinha que Cruzeiro do Sul já viu. Nossos empreendedores vão fazer bons negócios, a população vai se divertir com os grandes shows e a economia do município agradece. A parceria do governador Gladson Cameli é fundamental para a realização dos grandes eventos no município”, enfatizou.