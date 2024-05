Com músicas e balões, biomédica vítima de queda de avião é enterrada em Rio Branco; VÍDEO

O sepultamento de Amélia Cristina Rocha, de 28 anos, que faleceu após complicações devido a queda de um avião em Manoel Urbano, ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), às 9h. A vítima morreu em Manaus, Amazonas, depois de mais de dois meses internada.

Durante a despedida, houve música, discursos e homenagens à jovem. Amigos, familiares e membros da igreja que frequentava estavam presentes, cantaram músicas, soltaram balões ao céu e leram passagens bíblicas, como forma de prestar as devidas reverências. A despedida já deveria ter ocorrido, entretanto o traslado foi adiado, fazendo com que o sepultamento, originalmente marcado para terça-feira (28), fosse realizado nesta quarta-feira.

Muitos se recordarão de Amélia por sua devoção e aplicação aos afazeres da igreja, onde era musicista e cantava. Os pastores de sua igreja relataram que, entre as 12 entubações e extubações, a jovem ainda tentava cantar, mesmo que em seu estado frágil, e que neste período levou ao menos três pessoas a ingressarem na igreja.

Lorena Torres, 38 anos, era umas das pastoras da vítima, e que com o passar do tempo passou a ser uma amiga. “Falar da Amélia é muito fácil, era uma menina muito pura e verdadeira, era uma filha obediente, uma serva do senhor atuante, uma esposa dedicada, Amélia exalava o bom perfume do senhor. Era verdade, pureza e meiguice, de um coração muito grande”.

Torres ainda revela as últimas mensagens trocadas com Amélia, onde ainda podiam ouvi-la, através de um grupo de WhatsApp da igreja. “A última mensagem da Amélia, pra nós da igreja, foi ‘sirvam ao senhor Jesus’, então o que eu posso deixar é a mensagem da Amélia, de que possamos nos converter dos nossos maus caminhos, e que não existe morte, apenas acesso a vida eterna, ela viveu sua fé até o último suspiro”.

