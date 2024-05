Com orações e músicas, procissão de Corpus Christi leva centenas de fiéis às ruas de Rio Branco; FOTOS

Acelebração de Corpus Christi, que finalizou com a procissão e benção do Santíssimo, levou centenas de fiéis às ruas de Rio Branco na noite desta quinta-feira (30).

No Centro da capital, a emoção tomou conta dos fiéis que cantavam as músicas e oravam. A procissão teve início pouco mais de 18h e finalizou com a benção do Santíssimo no estacionamento da Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Dentro da igreja, mais cedo, mais de 600 pessoas se reuniram para acompanhar a missa solene.

A procissão fez sete paradas em altares montados por famílias que moram próximo ao trajeto da procissão. A última parada acontece na Catedral.

Veja fotos e vídeo do momento: