Com ‘sexo masculino’ no SUS, blogueira acreana vive constrangimento durante exame e pede ajuda na web

A influenciadora Edmirk Herculano, conhecida pelo perfil Mamãe Coruja, publicou um vídeo nesta quarta-feira (29), dando detalhes sobre uma situação vivida ao realizar um exame em uma Unidade de Saúde em Rio Branco (AC).

O constrangimento começou logo no primeiro atendimento, na recepção da unidade. Edmirk contou que por conta do nome dela, o servidor da unidade, de cara, a confundiu com uma pessoa trans.

“Desde criança eu sempre passei por esse constrangimento, de acharem que meu nome é masculino ou de falarem o nome errado”, disse.

O atendente não satisfeito, perguntou a Edmirk qual era o nome social dela – forma pela qual pessoas transgênero, transexuais ou travestis se reconhecem e querem ser reconhecidas.

“Eu já estava sendo totalmente observada. Primeiro que eu não tenho quadril de mulher, não tenho cintura, os meus braços são cheios de cabelo. Eu tenho buço e silicone. Tudo levava a crer que eu, não era eu”, brincou.

A influenciadora precisou se justificar mais de uma vez. “Eu sou mãe de duas crianças, sou mulher, amamentei, tive cesariana”.

Mesmo com toda a explicação, Edmirk revelou que o atendente continuava duvidando e mostrou um papel no cadastro do SUS que mostrava que o sexo identificado dela no sistema era masculino.

“Gente, eu tô com o sexo masculino no SUS e agora ninguém consegue mudar isso em lugar nenhum. Já tentei mudar em tudo que é instituição que vocês imaginarem, inclusive quero dicas de onde eu consigo mudar”, disse.

Veja a reação hilária da influenciadora: