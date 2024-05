Completando 14 anos, OCA de Xapuri comemora com programação especial para população

Faz 14 anos que o município de Xapuri recebeu sua própria unidade da Organização em Centros de Atendimento (OCA). O aniversário do serviço na cidade foi comemorado na segunda-feira (27) e representa uma mudança no acesso a diversos serviços no interior do estado.

Dentre os serviços ofertados pelo estado através da OCA aos moradores de Xapuri e municípios vizinhos estão a emissão de documentos, pagamento de contas e acesso a serviços de instituições como Polícia Civil, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac), INSS, Divisão de Registro Escolar (Dire), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), Junta de Serviço Militar, NAT, Procon e Receita Federal.

De acordo com os dados da unidade de Xapuri, são cerca de 200 atendimentos diariamente, chegando à marca dos 15 mil, apenas em 2024. Ao todo já foram registrados 744.754 operações realizadas desde sua inauguração.

Em comemoração a data, serviços especiais foram preparados para aqueles que fossem buscar o atendimento durante o dia.

“Decidimos comemorar esses 14 anos de implantação da nossa primeira Central de Atendimento do Acre, com quem é mais importante pra gente: a população. Por isso, planejamos um dia cheio de serviços e atendimentos especiais, voltados para os cidadãos que nos visitaram nesta segunda-feira. A população foi recebida com música, petiscos, cinema e serviços de beleza, como parte da celebração”, foi o que a diretora da OCA, Fran Brito, disse.

Sol Nobre é uma das moradoras do município que foram surpreendidas com a festividade, que conseguiu fazer a primeira identidade de seu filho, e aproveitou para cuidar da beleza, enquanto o filho aproveitava uma sessão de cinema.

“Eu vim até a OCA tirar a primeira identidade do meu filho e fui pega de surpresa com essa linda festa. Aproveitei que estavam realizando atendimentos de beleza e fiz meu cabelo, enquanto meu filho aproveitava o cinema”, conta ela.

Além disso, alguns dos serviços disponíveis estavam gratuitos na data, sendo uma surpresa positiva para aqueles que procuraram o atendimento. “Hoje fui surpreendida por não precisar pagar nada no serviço que realizei. Fiquei muito contente com o atendimento, sempre que preciso vir até a OCA sei que vou ser bem atendida”, disse Josy Gomes, que foi uma das agraciadas com a gratuidade.