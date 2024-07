Reynaldo Gianecchini desabafa: “Saí do armário e as pessoas me julgam”

“As pessoas perdem muito tempo querendo falar da sexualidade do outro. Sexualidade não se fala, não se descreve. Você não sabe o que rola na intimidade. E foi o que aconteceu muito comigo. As pessoas ficaram falando uma vida inteira sobre a minha sexualidade”, descreveu, em entrevista a Lucas Selfie.

Reynaldo Gianecchini desabafou sobre a pressão que recebe do público por conta de sua sexualidade. O ator , que vive uma drag queen no musical Priscilla, A Rainha do Deserto contou que, mesmo após revelar que já ficou com homens, é muito cobrado por se posicionar sobre o assunto.

“Falam até hoje. Antes era porque eu não saia do armário. Agora, eu saí do armário, e as pessoas me julgam. Ou dizem: ‘quer lacrar em cima disso agora’”, completou.

Para Gianecchini, as pessoas tratam a sexualidade de uma forma muito banal. “As pessoas resolvem essa coisa da sexualidade nas gavetinhas e em ‘Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é?’”, pontuou. A sexualidade passa por muitas coisas. Passa por uma questão de afeto, às vezes ela é contraditória. A gente demora um tempo para entender todas as nuances. Precisa ter muita coragem para você ter a liberdade de olhar para a sexualidade”, finalizou.

Reynaldo Gianecchini rebate críticas por viver drag queen no teatro

O ator Reynaldo Gianecchini usou uma rede social para rebater uma série de críticas que recebeu por interpretar uma drag queen na peça teatral Priscilla, a Rainha do Deserto. No Instagram, ele falou sobre os comentários negativos e fez comparativos ao papel que desempenhou em Bom Dia, Verônica.

“Um dos últimos personagens que fiz para a Netflix, fiz um abusador, um cara terrível, quase um psicopata. A série foi muito bem recebida, porque levantou várias questões importantes, e recebi muitos comentários positivos sobre meu trabalho e a série”, começou o ator em um vídeo publicado no Instagram.

Ele disse ainda que agora os comentários estão divididos entre as pessoas que gostaram do trabalho e as que não. Além disso, ressaltou que elas misturam sua vida pessoal com a profissional.

“Eles destilam todo ódio, sua raiva, seus preconceitos, falam coisas inacreditáveis. Queria falar para essas pessoas: tudo bem ser um psicopata, um abusador não acharam ruim, né? Não confundiram com minha vida pessoal. Mas uma drag queen sim. Muita gente não quer me ver nesse papel, querem me cancelar. Curioso, não é? Psicopata é legal, drag queen não é”, desabafou.

Gianecchini reforça ainda que é importante fazer personagens como esse para trazer discussões à tona. “Tem muito para falar ainda. Esse é o Brasil que a gente vive”, enfatizou.

No vídeo, ele comentou ainda que é um ator e que é importante que as pessoas não confundam as coisas. Mas, para além disso, lembrou que não se deve ter preconceitos.

“Eu realmente não ganho a vida fazendo drag queen mas, se essa fosse minha escolha, eu ficaria muito feliz. São pessoas e artistas que admiro, as drags. O que não admiro e jamais quero ser é um cara preconceituoso, que dissemina ódio, raiva, que não acolhe, que tem raiva, que não é empático, que não segue a vida de verdade. Isso Deus que me livre”, finalizou.

Reynaldo Gianecchini se pronuncia sobre ataques após postar fotos como drag queen

Reynaldo Gianecchini compartilhou uma série de fotos nas quais aparece maquiado para viver uma drag queen na peça Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical, prevista para estrear no próximo dia 7, em São Paulo, e recebeu diversos ataques. As imagens, que celebravam o Dia Internacional da Luta Contra a lgbtfobia, atraiu comentários criminosos.

“Meu Deus! Olha o que virou o Edu, de Laços de Família…”, comentou uma pessoa com emoji de choro. Outra disse: “O inimigo veio mesmo para destruir a obra de Deus. Vigiem, vigiem”.

“Gente, o que está acontecendo com os homens de uns tempos para cá? Sou gay, mas jamais me deixo levar por essas frescuras. Seja mais discreto e vai dar on offf”, comentou uma terceira.

Os comentários seguiram com falas como “Anos 1980, anos 1990 tinha isso não, o mundo está tão esquisito” e “Um homem tão lindo se presta a papel desse…”.

Mas muitas pessoas demonstraram apoio. Uma delas afirmou que o ator “está muito maravilhoso nessa produção” e contou que torce para que a peça seja apresentada na Bahia.

“Viva! Que sorriso verdadeiro e com felicidade genuína”, celebrou outra. Teve quem aproveitou também para misturar elogios à beleza e trabalho de Reynaldo Gianecchini: “Talentoso nato!!!! Orgulho desse ator maravilhoso!!!!! Meu Gato arrasa em qualquer intérprete….”.